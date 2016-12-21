(Görüntülü Haber) Edremit-Kalkım yoluna kar engeli

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), () BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 günden bu yana devam eden kar yağışının etkisini arttırmasıyla Kalkım karayolunda kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı. Edremit-Kalkım karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdüren Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kar küreme araçları yolu trafiğe açık tutmayı sağlıyor. Yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kalan yolda Edremit Belediyesi'ne bağlı ekipler yolda kalan araç sürücülerine gıda ikramında bulundu. Karayolları ekiplerine haber vermelerine rağmen bölgede çalışma yapılmadığı için yaklaşık 1 saat boyunca yolun trafiğe kapalı kaldığını kaydeden araç sürücüleri, Edremit Belediyesi ekiplerinin çalışmalarının ardından yola devam edebildi. Edremit çıkışında konuşlanan jandarma ekipleri araçların zincirsiz yola çıkışlarına müsaade etmezken akşam saatlerinde kar yağışının şiddetleneceği yönünde uyarı yapıldı.