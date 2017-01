(Görüntülü Haber) Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda korkutan yangın

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,() FATİH'te bulunan Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yurt görevlileri, kız öğrencileri tahliye ederken, itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın Fatih, Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yurt görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine haber verirken, bir yandan da uyuyan kız öğrencileri kaldırarak binadan tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaite ekipleri mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. "ŞU AN HEPİMİZ AİLEMİZDEN UZAĞIZ" Yurtta kalan öğrencilerden Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde okuyan Eylem Öztoprak Batmanlı, " Yangın az önce gerçekleşti. Biz nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sadece yurdun öğrenci işlerinden bir kişi yangın var diye bağırdı ve bende arkadaşlara haber verdim. Türkiye'de öğrenciler ölümle burun buruna. Bu yurtlarda çıkan ikinci yangın ve biz bunların tekrarlanmasını istemiyroruz. Şu an hepimiz ailemizden uzağız. Ailelerimiz şuan merak içinde ve sabaha doğru bu haberi görecekler, Allah bilir kaç aile üzülecek. Şu an sesleniyorum bunlar nereye kadar sürecek. Çok korktuk" dedi. Yurtta kalan bir kız öğrenci ise, içerde yaklaşık bin 200 öğrenci kaldığını belirtirken, yurrta yangın merdiveninin olmadığını söyledi. Ayrıca yangın sırasında da herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını da dile getirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra duman tahliyesi yaptı. Bu sırada kız öğrenciler bina dışında itfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesini bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesinin ardından kız öğrenciler tekrar yurt binasına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.