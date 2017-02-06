Engin ÖZMEN / EDİRNE, () - EDİRNE’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve tarihi köprüler gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte sabah saatlerinde başlayan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar yavaş ilerlerken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi, tarihi Tunca ve Meriç nehirleri gözden kayboldu.
(Görüntülü Haber) Edirne’de sis
Engin ÖZMEN / EDİRNE, () - EDİRNE’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve tarihi köprüler gözden kayboldu. Hava sıcaklığının...
06 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.