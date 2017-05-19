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(Görüntülü Haber) Edirne’de fener alayı düzenlendi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi. Edirne Belediyesi, kentte bulunan bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte, akşam saatlerinde fener alayı...

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

Edirne Belediyesi, kentte bulunan bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte, akşam saatlerinde fener alayı yürüyüşü düzenledi. Talatpaşa Caddesi üzerinde yapılan yürüyüşe CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcan ve 500’e yakın vatandaş katıldı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında kalabalık, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle marş söyleyip 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları atarak 3 kilometre uzaklıktaki Atatürk anıtına yürüdü. Vatandaşlar da yol boyunca kalabalığı alkışlayarak destek verdi.

Anıtta saygı duruşunda bulunan kalabalık, ardından İstiklal Marşı okudu. Şiirler ve konuşmaların ardından Edirne Belediyesi bandosunun verdiği konserle tören sone erdi.

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