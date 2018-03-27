Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

(Görüntülü Haber) Edirne'yi şiddetli dolu vurdu -1

EDİRNE'de günlerdir süren yağmurun ardından akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bina ve araçların camları kırılırken, vatandaşlar doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Gürlerdir...

EDİRNE'de günlerdir süren yağmurun ardından akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bina ve araçların camları kırılırken, vatandaşlar doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı.

Gürlerdir yoğun yağmur yağışı ve su baskınlarının yaşandığı Edirne'de son yılların en yoğun dolu yağışı meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sokaklarda bulunan vatandaşlar, doludan korunmak için kapalı yerlere sığındı. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, dolu yağışı bazı binaların ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu. Dolu, bazı iş yerleririn naylon brandalarını da yırttı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü. Dolu yağışının durmasının ardından ise esnaf iş yerlerine temizledi.

'FELAKET YAŞADIK'

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, son yılların en büyük dolu felaketini yaşadıklarını belirterek, "Bu zamana böylesini görmedik. Bu yıl tam ürünler iyi olacak derken, iyi verim beklerken aniden şiddetli dolu ile karşılaştık. Buğday tarlalarına da dolu yağmışsa şimdiden daha yüzde 100 hasar olduğu kanaatindeyim. Tam yüzümüzün güleceği bir yıl diyorduk ama böyle felaketlerle karşılaşıyoruz. Şu anki görüntüsüyle büyük bir afat yaşadık diyebilirim" dedi. Akgün, Ziraat Odası olarak hemen köylerde hasar olup olmadığı konusunda araştırma başlattıklarını söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314