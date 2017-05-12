(Görüntülü Haber) Edirne'nin 'Ciğer Festivali' başladı (2)

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’de Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, yerli ve yabancı takımlarının protokol eşliğinde yürüyüşüyle başladı. Edirne Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği Bando ve Ciğer Festivali’nin 7’ncisi bugün oluşturulan yürüyüş kortejiyle başladı. Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, tava ciğerci ustaları ve bando takımlarının oluşturduğu kortej, belediye başkanlığı önünden trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’nin en çok turistin ziyaret ettiği dünyada 60’ıncı şehir olduğunu ifade ederek, "Edirne bugüne kadar yılda 3 milyon 200 bin turistle dünyada en çok turist çeken 100 şehir arasında 60’ncı sıradaydı. İnanıyoruz ki en çok 5 yıl içerisinde bu rakam ikiye katlanacak. Daha sonra üçe katlanacak. Günü geldiğinde göreceğiz ki; Edirne tüm dünyada çok turist çeken 100 şehir içerisinde ilk 20’ye girecek. Bu bizim hedefimiz, hayalimiz. Bütün çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz. Biliyoruz ki Edirneli her şeyin en iyisine layıktır" dedi. VALİ ÖZDEMİR: EDİRNE CİĞERİ BAŞKA YERDE YENMEZ Edirne Valisi Günay Özdemir ise kentin meşhur lezzetinin başka bir yerde yenemeyeceğini belirterek, "Edirne ciğeri, Edirne’nin dışında başka bir yerde yenmesi, başka bir yer tüketilmesi, başka bir yerde bu tadın alınması mümkün değildir. Edirne’nin sevgi dolu, muhabbet dolu ustaların ellerinden çıkan ciğerler ancak Edirne’de yenir. Edirne ciğer yemek isteyen, Edirne’ye gelsin. Edirne’nin dışında başka bir yerde yemesin" diye konuştu. TONLARCA CİĞER, ÜCRETSİZ DAĞITILACAK Bando ve Ciğer Festivali'ne katılan bando takımlarına Edirne Belediyesi tarafından plaket verildi. Konuşmaların ardından festivale katılan Edirne'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen bando takımları konser verdi. Edirne’de bugün başlayan ve 3 gün sürecek olan festivalin son gününde tonlarca ciğer halka ücretsiz olarak dağıtılacak.