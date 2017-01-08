(Görüntülü Haber) Edirne hava sıcaklığı -10'a düştü, Tunca Nehri buz tuttu

EDİRNE'de üç gündür etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kentteki süs havuzlarının yanı sıra Tunca nehrinin kıyısı ve yüzeyi buz tuttu. Edirne Valisi Günay Özdemir, tüm yolların açık olduğunu ifade ederek kardan dolayı bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Edirne'de üç gündür aralıkla süren kar yağışı etkisini yitirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte adet 'Sibirya' soğukları yaşanıyor. Soğuk hava nedeniyle süs havuzlarının yanı sıra Tunca nehrinin yüzeyi buz tuttu. Edirne Valisi Günay Özdemir, üç gündür süren kar nedeniyle kapanan köy yollarında karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şanda Edirne-İstanbul yolumuz tamamen açık. Herhangi bir problemimiz yok. Bütün ekiplerimiz ciddi bir şekilde çalışma içerisinde. Karayolları ekiplerimiz vatandaşlarımızı yolda bırakmadı. Köy yollarımızda tamamen açıldı. İl Özel İdare ve sağlık ekiplerimiz gece-gündüz canla başla çalışarak vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğunda ulaşabiliyorlar. Şuanda kardan dolayı herhangi bir problem yaşanmıyor. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. TUNCA NEHRİ BUZ TUTTU Devlet Su İşleri 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre 9 metreküp/saniye debisi olan Tunca nehrinin kıyı kesimlerindeki yüzeyi sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Nehir manzarasını izlemek için Tunca Köprüsü'ne gelen Gürcan ve Süleyman Varserin çifti araçlarında kahvaltı yaparken, manzaranın da keyfini çıkardı. Gürcan Varserin, her zaman böyle bir manzara göremediklerini ifade ederek, "Manzara o kadar güzel ki seyretmek istedik. Pazar sabahı eşimle beraber hem kahvaltı edelim istedik. Edirne'de çok sık rastlayamıyoruz böyle bir manzaraya. Hava o kadar soğuk ki çok kalamıyoruz, çok üşüdük. Manzara güzel ama soğuk hava hayvanlar için kötü, onlara yem bırakmamız gerekiyor" dedi. Edirne Belediyesi ekipleri de temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, bir yandan soğuk havadan buz tutan kaldırımlar temizlenirken, diğer yandan da tuzlama çalışması yapılıyor.