(Görüntülü Haber) Edirne'de yoğun sis
EDİRNE'de etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Edirne gece yarısından itibaren sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte özellikle trafikte aksamalar yaşandı....
08 Ocak 2018 Pazartesi 14:52
EDİRNE'de etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Edirne gece yarısından itibaren sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte özellikle trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri kentin önemli yerlerinde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii de görünmez oldu. Meteoroleji yetkilileri sisli havanın gün içinde etkili olacağını söyledi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.