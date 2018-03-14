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(Görüntülü Haber) Edirne'de üniversitelilerden Mehmetçiğe destek yürüyüşü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenledi. Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenledi. Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Banka ve Sigortacılık Kulübü tarafından, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ile Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin de katılımıyla 'Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenlendi. Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Banka ve Sigortacılık Kulübü danışmanı öğretim görevlisi Ahmet Deniz, basın açıklaması yaptı. Trakya Üniversitesi olarak Türk ordusunun yanında olduklarını belirten Deniz, "Bedenimiz Keşan'da da olsa, kalbimiz her zaman Afrin'e ilerleyen Mehmetçiğimizle beraber, Zeytin Dalı Harekatı'nda atmaktadır. Bir taraftan da gözümüz, kulağımız Arakan'da zulüm gören Müslüman kardeşlerimizdedir. Tarihimizde yaşanan Çanakkale Savaşı ve diğer savaşlarımızda olduğu gibi, birer Mehmetçik adayı olmayı beklemekteyiz. Bizler biliriz ki; şehitlik bizlerin en değerli makamı olup, şahadet içmeye kızlarımızla, oğullarımızla hazırız" dedi. Üniversiteliler, Kur'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra meydandan ayrıldı.

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