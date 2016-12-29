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(Görüntülü Haber) Edirne'de şiddetli rüzgar etkili oldu (2)

KEŞAN'DA DA ÇATILAR UÇTU Edirne’nin Keşan İlçesi’nde de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, belediye zabıta ekipleri kiremitleri dağılan binaların çevresindeki...

KEŞAN'DA DA ÇATILAR UÇTU Edirne’nin Keşan İlçesi’nde de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçarken, belediye zabıta ekipleri kiremitleri dağılan binaların çevresindeki kaldırımları güvenlik şeridiyle yaya trafiğine kapattı. Şiddetli rüzgar, Cennet Bahçesi mevkiinde bir halı sahanın tel örgülerini devirirken, Cennettepe mevkiinde bulunan bir restoranın ise bahçesinde bulunan kameriyeleri uçurarak kırdı. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçenin bazı bölümlerine yaklaşık 15.00'dan itibaren elektrik verilemiyor. TEDAŞ ekipleri arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), ()-

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