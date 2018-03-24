(Görüntülü Haber) Edirne'de Sarayiçi sular altında
EDİRNE'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nde başlayan taşkının, 'kırmızı alarm' durumunda sürdüğü belirtildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kalırken,...
24 Mart 2018 Cumartesi 16:17
EDİRNE'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nde başlayan taşkının, 'kırmızı alarm' durumunda sürdüğü belirtildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kalırken, tarihi köprüler, trafiğe kapatıldı. Edirne'de son günlerde etkili olan yağışlar ve eriyen kar sularıyla birlikte Tunca Nehri'nde 15 gün önce başlayan taşkın devam ediyor. Geçtiği bölgelerde arazileri sular altında bırakan Tunca'nin debisi, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkililerince son 12 saat içinde 185 metre küp/saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri'nin taşması sonucu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı. Sarayiçi'ne giriş ve çıkışı sağlayan Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, 3 gün önce ulaşıma kapatıldı. Nehirdeki taşkın aynı bölgede bulunan Balkan Şehitliği'ni de sular altında bırakırken, Edirne Sarayı kazı alanı da taşkın sularıyla doldu. Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışlı havanın aralıklarla salı gününe kadar devam edeceğini belirtti.
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