(Görüntülü Haber) Edirne'de sağanak yağmur

EDİRNE'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, biriken yağmur suları nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Edirne'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle kentin bir çok caddesi ve sokağı göle döndü. Biriken yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler duraklara ve saçak altlarına gizlenirken, bazıları ise yağmur altında yürümeyi tercih etti. Kıyık Caddesi'nde biriken yağmur sularını gören esnaf ise tepkilerini, biriken sularda kağıt gemi yüzdürerek gösterdi. Her yağmur yağdığında caddenin sular altında kaldığını ifade eden Ayşe Yıldırım, "Yağmur yağdıktan sonra hemen sokaklar göle dönüyor, artık buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Yolun karşına bile yağmur suları nedeniyle geçemiyoruz" dedi.



Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, yağmur yağışının hafta sonu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.