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(Görüntülü Haber) Edirne'de özel çocuklar bir günlüğüne polis oldu

EDİRNE’de zihinsel engelli çocuklar, bir günlüğüne polis oldu. Polis araçlarını tanıyan çocuklar, TOMA’dan su sıkarken, polis ekipleriyle birlikte devriye attı. Edirne'de özel eğitime gereksinim duyan zihinsel engelli çocuklar Engelliler...

EDİRNE’de zihinsel engelli çocuklar, bir günlüğüne polis oldu. Polis araçlarını tanıyan çocuklar, TOMA’dan su sıkarken, polis ekipleriyle birlikte devriye attı. Edirne'de özel eğitime gereksinim duyan zihinsel engelli çocuklar Engelliler Haftası kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde polis üniforması giyerek, polislik yaptı. Edirne Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan engelli çocuklar bahçedeki Kobra, Akrep, TOMA ve Yunus ekiplerinin motosikletlerine bindi. Ardından emniyetin Mobese merkezine giren çocuklar, telsizden polis ekiplerine ‘tüm ekiplerimize iyi günler diliyorum’ anonsu yaptı. Çocukların makam odasında ziyaret ettiği Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, çocuklara teşkilat olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Sizleri aramızda görmek mutluluk vericidir. Engelli olmak asla bir kusur değil arkadaşlar. Unutmamalıyız ki içimizden herhangi biri de her an engelli olabilir. Bu nedenle hepimiz engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için onlara destek olmalıyız. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle teşkilatımız olarak yaşama sevinciyle hayata tutunan bu kardeşlerimize yanında olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bugünlerini de bizlere ayırdıkları için şükranlarımı sunarım” diye konuştu. Öğrencilere daha sonra Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesinde de çevik kuvvet ekiplerinin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA aracı tanıtıldı. TOMA aracına binen bir engelli öğrenci boş alana su sıkmayı öğrendi. Daha sonra ise Çevik Kuvvet kıyafeti giyen öğrenciler bir günlük de olsa polis olmanın mutluluğunu yaşadı.

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