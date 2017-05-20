(Görüntülü Haber) Edirne'de İstanbul'un fethi yürüyüşü

EDİRNE, () - EDİRNE'de İstanbul'un fethinin 564'ünce yıldönümü nedeniyle düzenlenen İstanbul'un fethi Edirne'den başlar' adlı etkinlikte temsili Fatih Sultan Mehmet, atıyla yürüdü.



İstanbul'un fethinin 564'üncü yıldönümü nedeniyle Anadolu Gençlik Derneği ve Edirne mehter takımının katıldığı, 'İstanbul'un fethi Edirne'den başlar' adıyla etkinlik düzenlendi. Kıyık Caddesi önünde toplanan dernek üyeleri ve mehteranın yürüyüşüne at üzerindeki temsili Fatih Sultan Mehmet de katıldı. Mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşte at üzerindeki temsili Fatih Sultan Mehmet yoğun ilgi gördü. Vatandaşların bol bol hatıra fotoğrafı çekildiği temsili Fatih Sultan Mehmet, tarihi Selimiye Camisi önündeki Fatih Sultan Mehmet heykeline geldi. Burada Kuran’dan ayetlerin okumasıyla devam eden etkinlik mehteran konseriyle son buldu.