(Görüntülü Haber) Edirne'de Bulgaristan Milli Günü etkinliğinde Afrin şehitleri için saygı duruşu

BULGARİSTAN'ın Milli Günü nedeniyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlenirken, etkinlikler kapsamındaki eğlenceler ise Afrin'deki şehitlere saygı dolayısıyla iptal edildi. Resepsiyonda, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev'in daveti üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Türk askerleri için saygı duruşunda bulunuldu. Edirne'de Bulgar Ortodoks Sveti George Kilisesi'nde, Bulgaristan'ın 3 Mart Milli Günü ve baharın gelişi 'Baba Marta' günü nedeniyle ayin düzenlendi. Ayine, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, ülkesinden gelen vatandaşları ile kilise cemaati katıldı. Papaz Aleksandır Çıkırık'ın dualar ettiği ayin, okunan dualar, haçın öpülmesi ve kuru ekmek dağıtılmasının ardından mum yakılmasıyla son buldu. Ayinin ardından konuşan Çıkırık, "Bugün Bulgaristan'ın kurtuluş bayramı. Baharın gelişi ve ölmüşler için de dua ettik. İnşallah barış içinde, huzur içinde yaşarız. Aynı zamanda Afrin'de şehit olan 8 genç Türk askeri için de dua ettik. Artık kimse ölmesini istemiyoruz" dedi. Bulgaristan'ın Milli Günü nedeniyle, kilisedeki ayinin ardından, yemekli resepsiyona geçildi. Resepsiyona Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluğun Avrupa Birliği ülkeleri arasında örnek teşkil ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov arasında olumlu görüşmeler geçtiğini söyledi. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğünü hatırlatan Valchev, "Geçtiğimiz yıldan bu yana iki ülke arasında ilişkiler aşırı derecede ilerlemiş durumda. En yüksek politik durumda görüşmeler gerçekleşmiş durumdadır. En önemli alanda, kültür alanında gelişmeler var. İki ülkenin birlikte ilerleyişi Avrupa'da ve dünyada örnek olarak gösterilmektedir. Bulgaristan'ın dönem başkanlığında 26 Mart'taki liderler görüşmeleri, Avrupa Birliği katılımcıları ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek" diye konuştu. AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN SAYGI DURUŞU Bulgar Başkonsolos Vassil Valchev, konuşmasının son bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Mehmetçikler için salondakileri ayağa kalkıp saygı duruşuna davet etti. Valchev, "Son günlerde çok üzücü haberler gündemde. Çok sayıda şehitler var Afrin'de. Şehit aile yakınlarına buradan başsağlığı dilemek istiyorum. Ve herkesi saygı duruşuna davet ediyorum" dedi. Valchev'in konuşmasının ardından salondakiler şehit Mehmetçikler için saygı duruşunda bulundu. Resepsiyon programındaki halk oyunları gösterileri ve eğlenceler ise Afrin'de şehit olan Türk askerlerine saygı dolayısıyla iptal edildi.