(Görüntülü Haber) Edirne ciğere doydu, acı biber yarışması ağlattı

EDİRNE Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği Bando ve Ciğer Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kentin meşhur lezzeti tava ciğer ücretsiz dağıtılırken, acı biber yarışmasına katılanlar 50 biber yerken, gözyaşlarına hakim olamadı. Ciğer dağıtımında izdiham yaşandı.



Edirne Belediye Başkanlığı’nın bu yıl 7’ncisini düzenlediği Bando ve Ciğer Festivali, ücretsiz dağıtılmasıyla sona erdi. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediyesi Başkan Vekili Çiğdem Geceoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, tava ciğer ustaları ve bando takımları Atatürk anıtında bir araya geldi. Anıta çelenk sunulmasının ardından Edirne ciğerinin marşı çalındı. Oluşturulan kortej bando eşliğinde Atatürk anıtından trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü.



Edirne Belediye Başkan Vekili Çiğdem Gegeoğlu, tava ciğerin kentle özdeşleştiğini ifade ederek, “Bu yıl festivalimizin 7’ncini düzenliyoruz. Ciğerlerimizi birazdan pişireceğiz. Biber yarışmamız var. Hep birlikte eğleneceğiz. Araya küçük bir not eklemek istiyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın herkese çok selamları var. Malum bir saldırıya uğradı. Başkanım sadece şunu iletmemi istedi. ‘Bu tarz olaylar bizi yıldıramaz. Edirne aşkımız bambaşkadır. Biz yolumuzda ve bildiğimizde devam edeceğiz’ dedi. Buradan geçmiş olsun diyelim ve festivalimize geçelim" dedi.



ACI BİBER YARIŞMASI AĞLATTI



Festivalde acı biber yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Tava ciğer yanında servis edilen kurutulmuş biberlerden 50 adet yiyen 4 yarışması jüri tarafından birinci seçildi. Birincilere çeşitli ödüller verilirken, acı biberi yiyen yarışmalardan bazılarının ağladığı gözlendi.



CİĞER DAĞITIMINDA İZDİHAM YAŞANDI



Konuşmaların ardından CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, Çiğdem Gegeoğlu ve protokol üyeleri, sahnede Edirne ciğeri pişirdi. Ardından alanda toplananlara ücretsiz olarak tava ciğeri ve içecek dağıtıldı. Ciğer dağıtımı sırasında görevlilerin tüm uyarılarına rağmen paketleri almak isteyenler arasında ve kuyrukta izdiham yaşandı. Hafif şekilde başlayan yağmur rağmen kuyruklardan kimse ayrılmadı.



2006’DA TESCİLLENDİ



Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, 2006 yılında Edirne'ye özgü tava ciğerine Türk Standartları Enstitüsü'nden 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alabilmek için başvurdu bulundu. 4 yıl süren işlemlerin ardından tava ciğeri Edirne'ye tescillendi.



TAVA CİĞERİNİN HAZIRLANMASI



Edirne’nin meşhur lezzetinin en önemli özelliği, hazırlanışında bölgede yetiştirilen ürünlerin kullanılması. Kararmaması için önce zarından ayrılan dana ciğeri, yaprak şeklinde doğranıyor ve kandan arınması için yıkanıyor. Kanlanmanın önlenmesi için tuzlanan ciğer, dinlendirildikten sonra özel olarak hazırlanan tavalarda yüksek ısıda pişiriliyor. Ciğerin kızartılmasında buğday unu ve ayçiçek yağı kullanılıyor. Birkaç dakikada pişirilen ciğer, Edirne’ye özgü olan kuru biber ile servis ediliyor.

