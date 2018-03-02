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(Görüntülü Haber) Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan şehitler için 'Türk bayrağı' çağrısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, dün şehit olan 8 asker için evlere ve iş yerlerine...

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, dün şehit olan 8 asker için evlere ve iş yerlerine Türk bayrağı asılması yönünde çağrı yaptı. 

Başkan Gürkan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Edirnelilere şehitler için 'Türk bayrağı' çağrısı yaptı. Gürkan, videodaki konuşmasında, “Sevgili Edirneliler, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatta dün akşam 8 Mehmetçik'imiz, 8 vatan evladımız şehit oldu, 13 de yaralımız var. Vatanın bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermek ve kahraman şehitlerimizin anısını canlı tutmak için tüm Edirnelileri, şehitlerimizin cenazeleri kaldırılana kadar evlerine, iş yerlerine; gururumuz, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Türk bayrağını asmaya davet ediyorum” dedi.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Edirne Belediyesi’nin katkısıyla Bakırköy Belediyesi Evrensel Müzik Topluluğu’nun yarın saat 20.00’de, ETSO Konferans Salonu’nda vereceği konserin şehitler nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
 

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