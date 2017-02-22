(Görüntülü Haber) EDAŞ hattına gönüllü taş timi

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), () - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde çevre köylere elektrik taşıyan yüksek gerilim hattındaki tellerin sarkarak çıkan rüzgar ve fırtınada birbirine çarpmasıyla meydana gelen kesintide karanlıkta kalanlar, kendilerince önlem aldı. Taşlı tim oluşturan köylüler, iplerle birbirine bağladıkları taşları tellerin üzerine atarak hatta gerginlik yaratıp karanlıkta kalmayı önlüyor. İlçeden çevre köylere elektrik taşıyan yüksek gerilim hatları, sık sık çarpışıp kısa devre olunca kesintilere neden oluyor. Bu kesintileri en aza indirmek için yoğun bir çaba sarf eden Köprübaşı Mahallesi sakinleri, bir araya gelip gönüllü 'taş timi' kurdu. Yaklaşık 20 yıldır mahallelerinden geçen enerji nakil hatlarının metal yorgunluğundan veya kopan tellerin yerine sürekli ekleme yapıldığı için sarkıtlar oluştuğunu dile getiren vatandaşlar, en küçük bir rüzgardaki temasta kısa devrelerin büyük patlamalarla kıvılcımlar oluşturarak yangın riski yarattığını söyledi. Mahalle sakinleri, tellerin temasını önlemek için iplerle birbirine bağladıkları taşları hatların üzerine atarak, ortaya çıkan ağırlıkla alta doğru sarkan tel gerginliğini arttırarak tellerin birbirinden uzak tutmaya çalışıyor. Kendi buldukları yöntemle elektrik kesintisinin önüne geçmeye çalışan mahalle sakinleri, elektrik dağıtım şirketine başvurmalarına rağmen tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Mithat Keskinaslan, bazı yerlerde yerden 2 metre yüksekte geçen telleri de göstererek, "Biz her şeye bağışıklık kazandık. Ölüme bile. Bu hatlar değiştirilmezse bizim ölümümüze neden olacak" diye konuştu.