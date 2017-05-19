(Görüntülü Haber) Eciyes'in zirvesinde 150 metrakarelik dev Türk bayrağı açtılar

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, () - İZMİRLİ 2 dağcı 31 kilo ağırlığındaki, 150 metrekarelik dev Türk bayrağını Erciyes Dağı'nın 3 bin 916 metrelik zirvesinde açıp, Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İzmirli dağcılar, '3 bin 916 metrelik bir dağın zirvesinde açılan en büyük bayrak' rekorunun tescili için Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuruda bulundu. İzmir’de oturan amatör dağcılar, uçak teknisyeni 37 yaşındaki Olcay Tepe ile bir özel fabrikada vardiya şefliği yapan aynı yaştaki Musa Ablak, Orta Anadolu'nun en yüksek tepesi Erciyes’e 4. üncü tırmanışlarında dev Türk bayrağını çıkarıp, zirvede dalgalandırdı. Olcay Tepe, rüzgar, tipi ve yağış nedeniyle güçlüklerle geçen tırmanışı ’ya şöyle anlattı: "3 yıldan beri dağın 3 bin 916 metrelik zirvesinde bayrağımızı açmak istedik. Geçen yılda aynı doğal zorlukları yaşadık. Birde buna tabii ki anımızdaki malzemeler ile tırmandıkça ağırlığını daha fazla hissettiğimiz 31 kilo ağırlığındaki bayrağımızın taşınması eklendi. Etkinliğimizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti, ışık tuttuğu geleceğimizi ve hediye ettiği gençlik ateşini, şehitlerimizin ölmeyeceğini, vatanın bölünmeyeceğini bir kez daha göstermek istedik. 19 Mayıs sabahı Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak Anadolu'ya bir güneş gibi doğmuştu. Biz de bu tırmanışı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı’nda pazartesi günü başlayan ve sabaha karşı gerçekleşen etkinlikle başardık. Tırmanış sırasında 150 metrekarelik Türk bayrağımızı Kayseri Erciyes Dağı zirvesinde açma yolunda fırtınadan çadırımız yırtıldı. Çobanini, Şeytanderesi ve Hörgüçkaya’da için tırmanışa geçtiğimiz andan itibaren üzerimizde ne yağmur, ne rüzgar, nere şiddetli yağmur kar ve eksik olmadı." Olcay Tepe, dünyada bir dağda, bu yükseklikte açılmış en büyük bayrağın kendilerinin olduğunu söyleyerek, "Bu dev bayrağı bize veren Buca Belediyesi'ne, etkinliğimize katkıda bulunan SunEkspress'e , bize destek olan ve güvenen, özellikle bizi Kayseri’de ağırlayan dostlarımıza şükran borçluyuz. Bu tırmanışımızı resmileştirmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na '3 bin 916 metrelik bir dağın zirvesinde açılan en büyük bayrak' rekoru kırdığımızı gönderip, tescilini sağlayacağız" dedi.