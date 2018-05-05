Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

(Görüntülü Haber) Düzce Otları Bereket Festivali'nde renkli görüntüler

DÜZCE Otları Bereket Festivali'nde kadınlar doğada yetişen otlardan yaptıkları yiyecekleri tanıtarak, satışa sundu. Düzce'de doğada yetişen otlardan esinlenerek düzenlenen Düzce Otları Bereket Festivali'nin bu yıl 4'üncüsü yapıldı....

DÜZCE Otları Bereket Festivali'nde kadınlar doğada yetişen otlardan yaptıkları yiyecekleri tanıtarak, satışa sundu. Düzce'de doğada yetişen otlardan esinlenerek düzenlenen Düzce Otları Bereket Festivali'nin bu yıl 4'üncüsü yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan festivalin başlangıcı nedeniyle Düzce Belediyesi ve Anıtpark arasında kortej düzenlendi. Korteje Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej sırasında Roman çocukların dansları büyük ilgi topladı. Düzce Belediyesi Bandosu'nun çaldığı şarkılarla oynayan Roman çocuklar korteje büyük eğlence kattı. Anıtpark'ta ise doğal ürünlerin sergilenmesi için stantlar kuruldu. Burada özellikle köylü kadınlar yaptıkları ürünleri hem sergiledi, hem de satışa sundu. Festival hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Festival büyük ilgi görüyor. Belediye olarak stantlarımızı kurduk. Bütün ilçelerimizden vatandaşlarımız geldi ve ürünleri sergilemeye başladı. Halkımızın büyük ilgisi var. Büyük kaynaşma var. 1 ton kaldirik otu tüketileceği söyleniyor. Sadece kaldirik değil, birçok ot var. 40 çeşit değişik ot var" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314