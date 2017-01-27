(Görüntülü Haber) Düzce, Emitt Fuarı'nda ilgi odağı oldu

İSTANBUL () -DÜNYANIN ve Türkiye’nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda buluşturan ve dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında gösterilen Doğu Akdeniz ve Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), bu yıl 21’inci kez ziyaretçilerini ağırladı. Beylikdüzü TÜYAP’ta gerçekleştirilen organizasyonunda yerini alan Düzce Belediyesi, İstanbul ulaşımı için geliştirilecek ve iki bölge arasındaki mesafeyi daha da kısaltacak hava taksisi ile Akdeniz turizmine meydan okudu. Düzce’nin bilinen en eski turizm merkezlerinden olduğunu aktaran Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, “Daha Akdeniz ve Ege yokken Düzce’nin Akçakoca ilçesi vardı. Burası büyük metropol kentlerin merkezinde, herkesin günübirlik gelip görebileceği, son yıllarda ciddi turist çeken bir alan. Burada bir turistin 1 haftasını meşgul edebilecek kadar turizm alanı var. Düzce, tarihi, doğası ve güzellikleriyle Türkiye’nin ilgisini bekliyor” dedi. DOĞA SPORUNUN VE KÜLTÜREL GEZİLERİN DİYARI Mehmet Keleş bölgede, rafting, trekking, motokros, otokros gibi altenatif doğa sporlarının yanı sıra doğa ve kültürel gezilerinin de yapıldığını vurguladı. Düzce merkezde yer alan antik tiyatronun 3 bin 500 yıllık tarihi olduğunu aktaran Keleş, yapılan kazılar sonucu tiyatronun 6 metre altında da bir tarih olduğuna dikkat çekti. Üzerinde günde 5-6 bin kişinin rafting yaptığı İstanbul’un içme suyu kaynaklarından Melen Çayı’nın yer aldığı bölgede, Samandere Şelalesi ve Güzeldere Şelalesi gibi yayladan dökülen 10’un üzerinde şelale de bulunuyor. "FINDIK REKOLTESİNDE REKORTMEN" Fındık rekoltesinin yüzde 50’sinin Düzce’de olduğunu dile getiren Keleş, “Düzce ekonomisi, endüstrisi, sanayisi ve tarımıyla oldukça iddialı. Batı Karadeniz’in en önemli fındık rekoltesinin olduğu Düzce, çok verimli bir ovanın üzerine kurulmuş bir kent. Kazara yere bir çekirdek düşse ağaç olur” dedi. TİKE HEYKELİ ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU Fuarda, Bereket Tanrıçası Tike Heykeli’nin saatler süren canlı heykel performansına ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Keleş, ziyaretçilerin ilgi odağındaki heykelin adını Düzce’nin bereketli topraklarından aldığını dile getirdi.Tike Heykeli ile fotoğraf çektiren ziyaretçilerden Özlem Ceylan, “Fuara geldiğimizde dikkatimizi ilk bu heykel çekti. Canlı olduğunu düşünmemiştik, şaşırdık” dedi. DÜZCE’NİN GÖZBEBEĞİ KONURALP 3 bin yıllık Bitinya Krallığı’nın başkenti ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun önemli kentlerinden biri olan Konuralp’e ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu. Daha önce bölgeye giden ziyaretçilerden Fatih Köse, şöyle konuştu: “Konuralp bölgesini ziyaret ettim. Hem İstanbul’a yakın olması hem de görülecek yerlerinin fazla olmasından dolayı insanların Düzce’ye gitmesini tavsiye ederim.” “TÜRKİYE YERYÜZÜNDEKİ CENNET” EMITT’e sağlık ve turizm için Mısır’dan gelen Şerif Salim, fuarın kendileri için ilk tanışma fırsatı olduğunu belirtti. Salim, “Türkiye adı üstünde yeryüzündeki cennet. Son zamanlarda yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tabii ki turizm de etkilendi. Fakat bunlar geçici. Sürekli olacak bir şey değil.” dedi. Ziyaretçilerden Yeşim Atamer EMITT’in Türkiye’nin turizmine büyük katkı sağlayacağını şu sözlerle dile getirdi: “Birçok ülke şu anda burada. Dolayısıyla bu organizasyonun bize yurtiçi ve yurtdışı katkısı fazla olacak. Yurtdışından gelip insanların ülkemizi görmesi ve Türkiye’de sanıldığı kadar kötü durumların olmadığını anlamaları için büyük bir katkı oldu.” Düzce Belediyesi, stantlarına gelen ziyaretçilerine fındık ve ceviz kolonyası ikram etti. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in dağıttığı Konuralp Pilavı uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.