Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar sokaklarda yürümeyi güçleştirdi. Kar yağışı nedeniyle şehir içinde ulaşım da aksadı. Araçlar, karla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açmaya çalıştı.
(Görüntülü Haber) Düzce'de kar yağışı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte aralıklarla yağan kar yağışı öğleden sonra etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye...
27 Ocak 2017 Cuma 18:19
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