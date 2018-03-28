ÇOCUKLARIN OKULU BOŞALTILMASI KAMERALARA YANSIDI Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde çocukların okulu boşaltması güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından okuldan çıkan çocuklar okulun bahçesinde toplandı.
(Görüntülü Haber) Düzce'de hafif şiddette 3 deprem (2)
ÇOCUKLARIN OKULU BOŞALTILMASI KAMERALARA YANSIDI Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde çocukların okulu boşaltması güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından okuldan çıkan çocuklar okulun bahçesinde toplandı.
28 Mart 2018 Çarşamba 17:08
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