(Görüntülü Haber) Düz Dünya Derneği kurucusundan 'hakaret' şikayeti

ADANA'da Düz Dünya Derneği kurup, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayana 50 bin lira vereceğini söyleyince gündeme gelen Doğukan Özkan (34), bir televizyon programına katılan sinema oyuncusu Hakan Ural ve akademisyen Mustafa Karataş hakkında, kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Doğukan Özkan, dünyayı küre biçiminde gösteren görsel ve görüntülerin sahte olduğunu iddia ederek şubat ayında Düz Dünya Derneği'ni kurdu. Bilgisayar yazılımcılığıyla ilgili 2 yıllık bir üniversiteden mezun olan ancak ailesine ait lokantada çalışan Doğukan Özkan, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 50 bin lira vereceğini söyledi.



2 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ



Bu girişimiyle çeşitli tartışmalara konu olan Doğukan Özkan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı televizyon programlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Söz konusu televizyon programlarında oyuncu Hakan Ural ve akademisyen Mustafa Karataş'ın kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne süren Doğukan Özkan, her iki kişinin de 'hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.



Adliye çıkışında açıklama yapan Doğukan Özkan, "Ben Hakan Ural veya Mustafa Karataş'ı tanımam. Ama böyle beni ve dernek üyelerimi küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadelerin ve hakaretlerin cezasız kalmamasını istiyorum" dedi.

