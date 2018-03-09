(Görüntülü Haber) Duvar boşluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
BURSA'nın Orhangazi ilçesi'nde düştüğü lokalin duvar boşluğuna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Orhangazi Hanımlar Lokali binasının çatısında dolaşırken, duvar boşluğuna düştü. Kartonpiyer ile kaplı duvarın arkasında...
09 Mart 2018 Cuma 15:08
BURSA'nın Orhangazi ilçesi'nde düştüğü lokalin duvar boşluğuna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Orhangazi Hanımlar Lokali binasının çatısında dolaşırken, duvar boşluğuna düştü. Kartonpiyer ile kaplı duvarın arkasında kedi sesini geldiğini fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, duvardaki kartonpiyeri motorlu testere ile kesip, iki gündür burada mahsur olduğu tahmin edilen kediyi kurtardı. Durumunun iyi olduğu belirlenen sokak kedisi, doğal yaşamına bırakıldı.
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