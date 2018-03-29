Serhat YAĞIZ KAYNARCA(Sakarya), ()Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki duvar arasında sıkışan köpek itfaiyenin duvarda açtığı delikten çıkarılarak, kurtarıldı. Kaynarca'da, Atatürk İlkokulu yemekhanesi ile bahçe duvarı arasında kalan köpeklerin seslerini duyanlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi bahçe duvarında açtığı delikten uzanarak 3 yavru köpeği teker teker çıkardı. İtfaiye ekiplerini izleyen çocuklar, köpeklerin çıkarıldığını görünce büyük sevinç yaşadı. Herhangi bir yaraları olmayan köpekler bölgeden uzaklaştı.
(Görüntülü Haber) Duvar arasında sıkışan köpekler kurtarıldı
Serhat YAĞIZ KAYNARCA(Sakarya), ()Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki duvar arasında sıkışan köpek itfaiyenin duvarda açtığı delikten çıkarılarak, kurtarıldı. Kaynarca'da, Atatürk İlkokulu yemekhanesi ile bahçe duvarı arasında...
29 Mart 2018 Perşembe 17:16
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