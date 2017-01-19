Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/ İSTANBUL,() Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Cenazeler, Atatürk Havalimanı'ndan aileleri ve meslektaşları tarafından alındı. Mürettebat için Ataköy 5 . Kısım Camii'nde tören düzenlenecek.
(Görüntülü Haber) Düşen uçağın mürettebatının cenazeleri İstanbul'a getirildi
Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN/ İSTANBUL,() Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebatın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Cenazeler, Atatürk Havalimanı'ndan aileleri ve meslektaşları tarafından alındı. Mürettebat için Ataköy...
19 Ocak 2017 Perşembe 12:07
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