(Görüntülü Haber) Durdurulan tankerde 26 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

Çağatay KENARLI / İstanbul () - İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Mahmutbey-Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunda üzerinde herhangi bir akaryakıt firmasının logosu bulunmayan tankeri durdurdu. Tankeri güvenli alana çeken polis ekipleri şoför Y.B'ye tankerde ne yüklü olduğunu sordu. Tanker şoförü Y.B. polis ekiplerine araçta dişli yağı olduğunu belirtti. Bunu üzerine polis tankerde yaptığı kontrollerde yüklü maddenin yaklaşık 26 bin litre kaçak akaryakıt olduğunu belirledi. Polis ekipleri, yaklaşık 100 bin lira değerindeki kaçak akaryakıta el koyarak, tanker şoförü Y.B. hakkında işlem başlattı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri araçtaki kaçak akaryakıtı bir kovaya alarak kontrol etmesi ve taşındığı iddia edilen ürünün faturasını incelemesi görüntülendi.