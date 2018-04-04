Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL Pendik'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı havadan kamerasına yansıdı.
(Görüntülü Haber) Dünyanın en büyük ikinci hayvan barınağının havadan görüntüleri
Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL Pendik'te dünyanın ikinci en büyüğü olduğu belirtilen hayvan barınağı açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli...
04 Nisan 2018 Çarşamba 17:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.