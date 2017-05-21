(Görüntülü Haber) Dünya yıldızı otel Sertab Erener ile açılış yaptı

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla) , ) MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde LUX* Bodrum Resorts & Residences Hotel'in açılışı, ünlü şarkıcı Sertab Erener'in verdiği konser ile yapıldı. Pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, açılışa özel konserinde hayranlarıyla bir araya gelerek en sevilen şarkılarını seslendirdi. LUX* Bodrum Resorts & Residences, eğlenceli etkinliklerle kapılarını açtı. MYC Partners'ın yatırımıyla Bodrum'un Kuyucak Mevkii'ndeki Adabükü koyunda hayata geçirilen tesis, sürpriz etkinlikler, DJ performansları, Dolapdere Big Gang konseri ve unutulmaz Sertab Erener konseriyle görkemli açılışını gerçekleştirdi. LUX* Bodrum Resorts & Residences adıyla hizmet verecek olan turistik tesis, Bodrum merkeze yaklaşık 25 dakika ve Milas Bodrum Havalimanı'na ise 10 dakika uzaklıkta. Dünyaca ünlü profesyonel otel zinciri olan LUX* tarafından işletilen LUX* Bodrum, 91 otel odası, 72 rezidans ve 1 adet beach villa ile toplamda 83 bin metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Tesiste golf alıştırma sahası, SPA ve wellnes hizmeti veren LUX* açık hava sineması, iki alakart restoran, tenis kortu, çocuk kulübü gibi birçok donatı ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor. SEÇKİN KONUKLAR KATILDI Cemiyet ve magazin hayatından önemli isimlerin yanı sıra LUX* Resorts & Residences Hotellerinin CEO'su Paul Simon, diğer ülkelerdeki LUX* Resorts & Residences Hotellerinin sahipleri, şarkıcı Murat Dalkılıç ve eşi Merve Boluğur'un da katıldığı açılış partisinde cemiyet, iş ve magazin hayatından birçok seçkin isim, Sertab Erener'e konser boyunca eşlik etti. LUX* Bodrum Resorts & Residences'in sahibi Dr. Murat Akdoğan, projenin Milano'daki yarışmada dünya ikincisi olduğunu belirterek "Birinci olan proje ise bir otel değil havaalanı projesiydi. Tabi o projenin ikinci olması bizi çok heyecanlandırdı. Biz onu hayata geçirirken üzerine bir şeyler katmamız gerekiyordu. Çok büyük emek gösterdik ve farklı özellikler koyarak ona büyük katkı sağladık. Burası şu anda o yarışmaya girse belki birinci de olabilir. Ama mesele burayı yapmak değil işletmek. O yüzden dünyanın en iyi resorts işletmecisi olan LUX* ile anlaşarak buranın işletmesini onlara verdik. İşletmesi bizde olsa bile dünya ikincisi bir projeyi dünyanın en iyi resorts işletmecisi yönetecek. Bu bölgeye değer kattığımızı düşünüyorum. Bu bölge gerçekten çok değerli bir bölge inanılmaz bir doğal yapısı var. Onun ötesinde tarihi yerler de var. Biz zaman içerisinde buranın doğal ve tarihi özelliklerinin tanınmasını istiyoruz" dedi. "BENİM AYAĞIM UĞURLUDUR" Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan ve 'Kime diyorum?', 'Olsun', 'Zor Kadın', 'Kumsalda' gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen sesi Sertab Erener, "LUX* Bodrum Resort& Residences'a bol şans diliyorum, hayırlı uğurlu olsun. Benim ayağım uğurludur, ben çok yer açtım. Burası da inşallah uzun yıllar sürekli başarı ile dolu şahane bir mekan olur. Umarım bu güzel açılışa uğur getiririm. Sevgili arkadaşım Murat Akdoğan'a bizi davet ettiği için teşekkür ederim. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.