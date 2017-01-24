(Görüntülü Haber) Dünya Bodrum'un bu güzelliklerini konuşuyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da cennet koy ve adalarını tanıtmak için yapılan 'Mavi Bodrum' isimli video, sosyal medyada ilgi gördü. Bodrum'un cennet güzelliklerini ortaya koyan görüntüleri Facebook'ta üç günde 65 bin kişi izledi, 2 bin 800 kişi de paylaştı. Bodrum Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Bodrum Oğuz Özay Tanıtım Limited Şirketi tarafından geçen yaz aylarında 6 ay boyunca çekilen ve 200 saatlik drone ile yapılan hava çekimlerinden elde edilen Mavi Bodrum Belgeseli, izleyenleri hayran bıraktı. Üç gün içerisinde 65 bin kişi tarafından izlenen ve 2 bin 800 kişi tarafından paylaşılan 3 dakika 44 saniyelik Mavi Bodrum görüntüleri büyük beğeni topladı. Bodrum'un limanı ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden başlanıp, mavi yolculuğun önemli duraklarından Orak Adası, Kara Ada, Adaboğazı, Çatalada, Kaşık Adası, Apostol Adası ile Kisebükü, Kargı, Bitez, Kaçakçı, Yalı, Gündoğan, Torba ve Kuyucak koylarında havadan yapılan çekimlerde denizin ve ormanların tüm doğallığı izleyenleri mest etti. AVRUPA ÜLKELERİNDE TANITIMDA KULLANILACAK Müzisyen Erkan İrgi'nin özgün müzikleri ile desteklenen görüntülerin özellikle İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki turizm tanıtımlarında ve uluslararası fuarlarda kullanılacağını belirten Oğuz Özay Tanıtım Limited Şirketi Temsilcisi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal şöyle dedi: "Bugüne kadar Bodrum'un cennet koyları ve adalarını bir arada gösteren ve havadan yapılan çekimler böyle bir arada toplanmamıştı. Sosyal medyadan çok büyük destek ve olumlu tepkiler aldık. Bu bizi çok sevindirdi. Altı ayda oluşturduğumuz bu güzel görüntüleri fuarların ve sosyal medyanın yanısıra ülkemizdeki ve uluslararası hava limanlarının bilboardlarında Bodrum'un tanıtımı için kullanacağız. Şu an 'Mavi Bodrum' isimli videoyu özellikle yurt dışından da birçok kişi beğeni ile izliyor" dedi.