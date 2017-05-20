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(Görüntülü Haber) Düğününe sayılı günler kala öldü.. davetliler konvoy yapıp mezarına gitti

Ramazan EĞRİ / İstanbul,() BEYKOZ'da yaşayan 36 yaşındaki servis şoförü Mehmet Uğur Kaplan, hayatını Şefika Sakar ile birleştirmeye hazırlanıyordu. Hazırlıkların sürdüren çift,  bugüne yani Mayıs ayının 20'sine düğün salonunu...

Ramazan EĞRİ / İstanbul,() BEYKOZ'da yaşayan 36 yaşındaki servis şoförü Mehmet Uğur Kaplan, hayatını Şefika Sakar ile birleştirmeye hazırlanıyordu. Hazırlıkların sürdüren çift,  bugüne yani Mayıs ayının 20'sine düğün salonunu tuttu, günler öncesinde davetileri dağıttı. Ancak Kaplan, 12 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mehmet Uğur Kaplan, Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki mezarlıkta toprağa verildi.  


 

KONVOY HALİNDE MEZARLIĞA GİDİLDİ

Çevresinde "Sosyete Uğur" olarak bilinen Mehmet Uğur Kaplan, ölmese bugün dünya evine girecekti. Kaplan için ailesi ve dostları mahallesinde biraraya geldi. Araçlar peşpeşe dizildi, konvoy yapıldı. Havlu yerine aynalara siyah kuradele takıldı.

Dostları konvoy halinde "Sosyete Uğur" un kabrinin bulunduğu mezarlığa gitti.


 

OĞLUNU DAMATLIKLA GÖREMEDİ

Mezarlıkta gözyaşı sel oldu. Şefika Sakar ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Fatma Kaplan, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunu damatlıkla göremeden toprağa veren Anne Kaplan, " Düğün merasimi yerine cenaze merasimi yaptık" dedi.

Mezarlık başında dualar edildi, Kuran'ı Kerim okundu.  Sosyete Uğur'dan geriye bir yakının düğününde horon teperken çekilen görüntüleri kaldı.

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