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(Görüntülü Haber) Dudullu Metro Trafo Merkezinde yangın:Trafo mesul teknisyeni hayatını kaybetti

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,() ÜMRANİYE'DE bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri içeride trafo mesul teknisyeninin cenazesini buldu. Yangın saat...

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL,() ÜMRANİYE'DE bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri içeride trafo mesul teknisyeninin cenazesini buldu. Yangın saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Dudullu'da bulunan trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın trafo binasını kapladı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler trafo mesul teknisyeni Ahmet Gençhan'ın (35) cenazesini buldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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