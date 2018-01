(Görüntülü Haber) DSİ'den çiftçilere kuraklık uyarıları

TÜRKİYE genelinde 2017 yılında, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14,5 ve 2016'ya göre de yüzde 15,3 oranında daha az yağış düşmesinden dolayı kurak bir yıl gerçekleşti. Bu yağış değerlerine bağlı olarak da DSİ'ye ait depolama tesislerinde (baraj-gölet) kullanılabilir su miktarı geçen yıldan yüzde 10 daha az. 2018'in 6 aylık mevsimlik meteorolojik öngörü değerlendirmelerinde; Mart ayına kadar hemen hemen tüm aylarda ülke genelinde ortalamanın altında yağış beklenirken, baraj göllerine girecek su miktarlarının da ortalamanın altında olacağı öngörülüyor. Bu nedenle Kayseri DSİ Bölge Müdürlügü ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanlığı çiftçiye kuraklığa karşı önlemler almaları konusunda uyarıda bulundu.



KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER EKİN



DSİ 12'nci Bölge Müdürlüğü, kuraklık nedeniyle çiftçilere 2018 yılında kritik ve kısıntılı sulama faaliyetinde bulunulması, su kullanıcı teşkilatların görev alanları içerisinde şu önlemlerin alınmasını istedi:



* Su tüketimi fazla bitkilerin ekim alanında sınırlama yapılacak şekilde genel sulama planlaması hazırlanmalı, fazla ekim yapılması engellenmeli.



* Tasarruflu su kullanma amacı ile yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri tercih edilmeli; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca uygulanan tarımsal destek, teşvik, vb. uygulamalar da göz önüne alınmak suretiyle, basınçlı ve kapalı sistem sulama sahalarında tarla içi sulama sistemlerinin kurulması sağlanmalı.



* Depolama tesisinden (Baraj, gölet, vs.) sulama yapılmasına ve şebeke dışı (kanal üstü, vs.) sulamalara kesinlikle izin verilmemeli.



* Su iletim ve uygulama kayıplarının azaltılması için gerekli bakım-onarım ve temizlik çalışmaları yapılmalı.



* Sulama önceliği sabit tesislere (Meyve bahçesi, çok yıllık bitkiler, vs.) verilmeli, gece sulamaları teşvik edilmeli.



* Su dağıtım işinin planlı su dağıtımı yapılarak adil ve verimli bir şekilde yürütülmesi için teknik personel çalıştırılmalı ve su dağıtımı takip edilmeli. Şebekeye alınan suyun ölçülmesi sağlanmalı.



* Sulama şebekesinin kontrolü, sulamayı yöneten Kurumlarca (Sulama Birlikleri, Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri, Özel İdareler) disiplinli bir şekilde yapılmalı ve boşa akacak sulama suyu ve kaçaklar önlenmeli.



* 2018 yılı için ekilecek bitki deseni seçilirken, kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edilmeli. Şeker pancarı ekimi yapılan yerlerde, ekim kotasının dışındaki ekimlerin önlenmesi için ilgili kurumlarca tedbir alınması gerekmektedir.



ZİRAAT ODASI DA UYARIYOR: ÇILGIN SULAMA YAPMAYIN



Kuraklık önlemlerinin sadece tarımla ilğilenen çiftçileri değil, hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve besicileri de olumsuz etkileceğini ifade eden Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş, şunları söyledi:



"'Barajlar, kuraklık nedeniyle yeterince kar yağışı olmadığı için sıkıntılı. DSİ'nin uyarılarını yerinde buluyoruz. Özellikle çılgın sulamadan vazgeçilmelidir. Kapalı sisteme yönelinmelidir. Zira, kapalı sistem borularla yapıldığı için su kaybı olmamaktadır. Kuraklık sadece tarımsal ürünleri değil, hayvancılığı da etkilemektedir. Zira saman ve benzeri yemler de kuraklıktan nasibini almaktadır. Çiftçimize bir başka önerimiz de mutlaka tarım sigortası yaptırması yönündedir."