(Görüntülü Haber) Drenaj kanalına düşen kedi kurtarıldı

Engin ANAK- ANTALYA-) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Obagöl Mahallesi'nde hayvanseverlerin beslediği ve 'Bella' adını verdiği sokak kedisi yağmur suyu tahliye kanalına düştü. Kanalda çıkarak su tahliye borusunun üzerine çıkan kedi, yukarı çıkamadı. Sağanak yağış nedeniyle kanalın su seviyesinin gittikçe yükselmesi nedeniyle akıntıya kapılma tehlikesi yaşayan kediyi fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çabalarına rağmen kediyi bulamadı. Ekiplerin ayrılmasında sonra kediyi fark edenler bu kez Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinden yardım istedi. AKUT ve itfaiye ekipleri tekrar bölgeye gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla kanala inen ekipler, kediyi bulunduğu yerden alarak akıntıya kapılmaktan kurtardı. Hayvanseverler kediye su ve mama verdi.