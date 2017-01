(Görüntülü Haber) Down sendromlular eylem planı Samsun'dan duyurulacak

SAMSUN'un Atakum İlçesi'nde, 21 Mart'ta düzenlenecek, ‘Uluslararası Down Sendromlular Stratejik Eylem Planı’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez'in katkılarıyla Uluslararası Down Sendromu Federasyonu tarafından hazırlanan ‘Uluslararası Down Sendromlular Stratejik Eylem Planı’nın tanıtım toplantısı Atakum Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirildi. Deniz kafede yapılan toplantıya Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay, İstanbul Down Sendromlular Derneği, İstanbul Tuzla Vala Gedik Özel Eğitim Okulu, İzmir Down Sendromlular Derneği ve Samsun Down Sendromlular Derneği’nin yanı sıra 20 down sendromlu katıldı. 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde yapılacak toplantıyla ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, down sendromluların yararlanacağı 'Down Park' projesinin başlamış olduğunu belirterek, "Bütün özel gruplara destek vermeye çalışıyoruz. Down sendromlu çocuklarımıza yönelik Down Park projemiz başlamış durumda ve devam ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra bu çocuklarımıza o parkı hediye edeceğiz. Amacımız çocuklarımız bu parkta güzelce vakit geçirsinler" dedi. FEDERASYON BAŞKANI TUNCAY: BİZE 30 ÜLKE ÜYE Uluslararası Down Sendromlar Federasyon Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay ise, "Bize 30 ülke üyedir. Bundan sonra inşallah down sendromlu bireylerimizin okuldan sonra eve dönüşlerini engellemek adına mesleki istidama yönelik bütün projeleri ile federasyon olarak 81 ilde hizmet edeceğiz. Burada önemli olan devlet ve sivil toplum işbirliğinde bir sosyal politika sağlayarak devletin yetemediği yerlerde sivil toplum mantığında gönüllü olarak bu açığı doldurmak, downlu gençlerimizin yapabilecekleri kapasitedeki mesleki yerleri belirleyip onları bu işlere kazandırmak istiyoruz. Amacımız 2017 yılının Türkiye’nin ve dünyanın tamamını melek yüzlerle barış ve huzur ortamında çocuklarımıza iyi bir imkan sağlamaktır” diye konuştu.