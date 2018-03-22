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(Görüntülü Haber) Down Sendromlu genç kız telli duvaklı gelin oldu

İSTANBUL, () – ESENYURT’TA en büyük hayali evlenmek olan Down Sendromlu 20 yaşındaki Kübra Sancar, telli duvaklı gelin oldu. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde kendisi için düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen genç...

İSTANBUL, () – ESENYURT’TA en büyük hayali evlenmek olan Down Sendromlu 20 yaşındaki Kübra Sancar, telli duvaklı gelin oldu. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde kendisi için düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen genç kız, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile nikah kıymanın mutluluğunu yaşadı.


 

Esenyurt’ta bulunan evinden davullu zurnalı tören eşliğinde çıkan Kübra Sancar’ı semt sakinleri alkış yağmuruna tuttu. Evinin önünde kendisi için düzenlenen törende duygusal anlar yaşayan Sancar, mahalleden geçmekte olan bir başka Down Sendromlu 21 yaşındaki Caner Yandı ile dans etti. Mahalle sakinleri ise bu güzel anları cep telefonları ile kaydetti. Sancar, bu kısa tören sonrası Esenyurt Belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen özel aracına binerek nikâh salonunun yolunu tuttu.


 

Nikâh salonuna Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin kolunda giren Sancar’ın mutluluğu gözlerinden okundu. Alatepe ile kıyılan formalite nikâh sonrası sahneye çıkan Sancar, salondakilere öpücük yollayarak el salladı. Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ise Alatepe ve Sancar’ın yüzük kurdelesini kesti. Sancar, gelin çiçeğini attıktan sonra Alatepe ile dans etti. Nikah salonuna gelen yüzlerce engelli vatandaş ve aileleri, bu mutlu günde doyasıya eğlendi.

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