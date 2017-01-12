(Görüntülü Haber) Dövülen acil tıp teknisyeninden hastanede para istendiği iddiası

Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), () MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'ndeki bir olaya müdahale eden 112 ekibi, iddiaya göre, rahatsızlanan kişinin arkadaşlarını ambulansa almayınca darp edildi. Dövülen ekipteki kadın acil tıp teknisyeni, iddiaya göre, Dalaman'dan Fethiye İlçesi'ndeki bir hastaneye ambulansla sevk edildi, ancak acil serviste ücret talep edildi. Hastane bu iddiayı reddederken, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Yılbaşı gecesi saat 02.00'de yaşanan olay, iddiaya göre, şöyle gelişti: Dalaman 112 Acil Servis ekibi bir ihbarla Atakent Mahallesi'ne gitti. Alkol komasına girdiği belirlenen Dalaman Meslek Yüksekokulu öğrencisi 21 yaşındaki İsmail M., ambulansa alınıp müdahale edildi. Bu sırada gencin yine alkollü olan 10 arkadaşı, ambulansa binmek istedi. Sağlık ekibi sadece alkollü olmayan birinin refakatçi olarak ambulansa binebileceğini söylemesi üzerine grup, sağlık ekibine saldırıp dövdü. Dövülen ambulans şoförü Lütfi Değirmenci ve acil tıp teknisyeni Betül Al'ı gören vatandaşlar, olayı polise bildirdi. Olaya müdahale eden polis, sağlık görevlilerini saldırganların elinden kurtardı. Olay yerine çağrılan bir diğer sağlık ekibi, alkol komasına giren İsmail M.'yi Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dövülen sağlık ekibi de kendi ambulanslarıyla, Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne gitti. Ayakta muayene edilen ve darp raporu alan Lütfi Değirmenci, hastaneden ayrıldı. Ancak hastaneye yatışına karar verilen acil tıp teknisyeni Betül Al'dan, iddiaya göre, yapılan muayene ve yatak ücreti adı altında para istendi. İtiraz ederek ücreti ödemeyi kabul etmeyen Al, 'kendi isteğiyle taburcu olduğuna dair' bir belgeyi imzalayıp hastaneden çıktı. 112 merkezini arayarak durumu bildiren Al, Muğla'dan Fethiye'ye göreve gelen bir 112 ambulansı ekibince alınarak, Dalaman'a getirildi. Dalaman Devlet Hastanesi'nde 4 saat gözlem altına alınan Al, daha sonra taburcu edildi. Evinde bir hafta dinlendikten sonra tekrar görevine başlayan acil tıp teknisyeni Betül Al, acil servise getirildiğinde kendisinden ücret istendiğini belirterek, "Ödeme yapmayınca kendi isteğimle çıktığıma dair belge imzalattılar. O anki ruh halimle belgeyi düşünmeden imzaladım. Şikayetçiyim" dedi. Acil tıp teknisyeni Betül Al'ın olaya tepki gösteren annesi Fatma Al, "Benim kızım canını dişine takarak çalışıyor. Kızıma yatış veriyorlar ama öncesinde para talep ediyorlar. Sağlık bakanlığının verilerine göre acil ve adli bir olayda sağlık güvencesi dahi olmayan bir kişiden para talep edilmezken, benim kızım üzerinde 112 kıyafeti olduğu ve acile geldiği halde hastane yetkililerince ücret talep edilmiş. Bunun üzerine kızım 'Ben sağlık çalışanıyım, buraya da acil getirildim, benden para talep edemezsiniz' diyor. Hastane yetilileri, 'Madem ödemeye yapmayı reddediyorsanız kendi isteğinizle hastaneden ayrıldığına dahil belge imzayın' deyip imzalatıyorlar. Ya benim kızımın iç kanaması olsaydı, yaşamını yitirseydi! Bunun hesabını kim verecekti" dedi. Fethiye Esnaf Hastanesi yetililerinden gelen açıklamada ise "Hasta Betül Al, 1 Ocak saat 03.50'de darp sonucu kusma, sırt ve baş ağrısı şikayetleriyle Dalaman Devlet Hastanesi'nden 112 ambulansıyla acil servise getirilmiştir. Hastanın sağ omzunda ağrı ve servikal hassasiyet görülerek beyin tomografisi, servikal vertebra tomografisi ve omuz grafisi çekilmiştir. Beyin cerrahi konsültasyonu sonucu herhangi bir patoloji saptanmamış, kafa travması nedeniyle gözlem yatış önerilmiştir. Hasta gözlem yatışı istemediğini beyan ederek kendi isteğiyle imza karşılığı hastanemizden ayrılmıştır. Hastadan bu işlemler için herhangi bir ücret alınmamıştır" denildi. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Öte yandan; sağlık ekibine saldırdığı iddia edilen 2 kişi, olayın yaşandığı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı. Görüntü Dökümü: