Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nde sağanak yağış sonucu bazı ev ve işyerlerini su bastı. Dörtyol İlçesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sabaha kadar aralıklarla devam etti. Yağış sonucu ilçedeki bazı dereler taşarken gece saat 03.30 itibariyle Dörtyol Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçede seferber edildi. Taşan dere yataklarına yakın noktalardaki evleri su bastı. Vatandaşlar ekiplerle birlikte evlerden suları boşaltırken, iş makineleri de dere yataklarında temizlik çalışmaları yaptı.
(Görüntülü Haber) Dörtyol'da sağanak yağış etkili oldu
Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nde sağanak yağış sonucu bazı ev ve işyerlerini su bastı. Dörtyol İlçesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sabaha kadar aralıklarla devam etti. Yağış sonucu...
29 Ağustos 2017 Salı 16:56
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