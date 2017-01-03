Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, uçamayan ve donmak üzere olan güvercine hayvan severler sahip çıktı. Belediye işçisi Mahir Gürler, sabah saatlerinde ilçe merkezinde bir otomobilin yanında uçamayan güvercini fark etti. Gürler, donmak üzereyken aldığı güvercini ilçe esnaflarından Mustafa Güngör'e teslim etti. Güngör de eve götürdüğü güvercinin sobanın yanında ısınmasını sağladı. Güvercine birkaç gün daha bakacağını ve iyileşmesinin ardından doğaya salacağını anlatan Güngör, vatandaşlardan kış gününde hayvanların aç kalmaması için duyarlı olmasını istedi.
(Görüntülü Haber) Donmak üzere olan güvercine sahip çıktılar
Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, uçamayan ve donmak üzere olan güvercine hayvan severler sahip çıktı. Belediye işçisi Mahir Gürler, sabah saatlerinde ilçe merkezinde bir otomobilin yanında uçamayan güvercini...
03 Ocak 2017 Salı 16:32
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.