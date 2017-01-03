(Görüntülü Haber) Donmak üzere olan güvercine sahip çıktılar

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, uçamayan ve donmak üzere olan güvercine hayvan severler sahip çıktı. Belediye işçisi Mahir Gürler, sabah saatlerinde ilçe merkezinde bir otomobilin yanında uçamayan güvercini fark etti. Gürler, donmak üzereyken aldığı güvercini ilçe esnaflarından Mustafa Güngör'e teslim etti. Güngör de eve götürdüğü güvercinin sobanın yanında ısınmasını sağladı. Güvercine birkaç gün daha bakacağını ve iyileşmesinin ardından doğaya salacağını anlatan Güngör, vatandaşlardan kış gününde hayvanların aç kalmaması için duyarlı olmasını istedi.