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(Görüntülü Haber) Donan su borularına düdüklü tencereli çözüm

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde oturan Nihat Kaya, soğuk havalar nedeniyle donan su borularını düdüklü tencere kullanarak açıyor. Su kaynattığı düdüklü tencerenin hava deliğine hurtum bağlayan ve bu...

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde oturan Nihat Kaya, soğuk havalar nedeniyle donan su borularını düdüklü tencere kullanarak açıyor. Su kaynattığı düdüklü tencerenin hava deliğine hurtum bağlayan ve bu hortumdan gelen buharla da borulardaki buzu çözdüğünü anlatan Kaya, yöntemin çok kolay ve kesin sonuç verdiğini söyledi. Başkale İlçesi'nde geçen hafta etkil olan kar yağışı ardından etkili olan ve geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, içme suyu borularını da donmasına neden oluyor. Yeni Mahalle'de oturan ve su boruları donan Nihat Kaya ile İbrahim Koç donan su borularını ilginç bir yöntemle çözüyor. Piknik tüpü üzerinde su kaynattıkları düdüklü tencerenin buhar tahliye aksamına hortum bağlayan ve bu hortumdan gelen buharla da borulardaki buzu eriten Kaya ve Koç, kullandıkları yöntemin kesin çözüm olduğunu ve çok kısa zamanda borulardaki buzu eritebildiklerini söyledi.

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