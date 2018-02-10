(Görüntülü Haber) Donan Çıldır Gölü üzerindeki şölende nikah kıydırdılar

ARDAHAN'da bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Hilal Yazıcı ve Özgür Koçak çifti, göl üzerinde nikah kıydı. Aradahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımını amaçlayan ‘Çıldır Kristal Göl 5'inci Uluslararası Kış Şöleni' yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerinde yapıldı. Çıldır Belediyesi Sosyal Tesisleri mevkiinde yapılan şölene, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, çevre il ve ilçelerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 123 kilometrekare yüzölçümü alanıyla Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan şölen, saat 10.00’da açılış konuşmaları ile başladı. Vali, Mehmet Emin Bilmez "Bu şölenimizin amacı tarihi, coğrafik ve toplumsal açıdan ilimizin sahip olduğu güzellikleri çevremize, ülkemize ve dünyaya tanıtmak. Diğer bir amacımız adetlerimizi, örfümüzü, geleneklerimizi, ata sporlarımızı ve kültürlerimizi yeni nesillere aktarmak" dedi. DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE NİKAH KIYDILAR Çıldır'da memur olan Özgür Koçak ile Hilal Yaycı ise nikahlarını donmuş göl üzerinde kıydırdı. Gelinlik ve damatlık giyen çiftin, nikah şahitliğini, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Milletvekili Orhan Atalay yaptı. Donmuş gölün ortasına kurulan nikah masasına müzik ve alkışlar eşliğinde gelen çift hayatlarını birleştirerek 'evet' dediler. Nikah sonrası çiftlere mutluluk dileyen Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, evlenecek çiftleri Çıldır ilçesine davet etti. Azizoğlu, "Tüm evlenecek çiftleri ilçemize davet ediyorum. Gelen çiflerimize göl üstünde nikah kıyacağız. 5 günlük balayı masraflarını biz karşılayacağız. Kendilerini tüm tarihi ve turistik yerleri gezdireceğiz. Eskimo usulü balık tutacağız. Eskimo evlerinde misafir edip Gürcistan gezisine göndereceğiz" diye konuştu. Özgür ve Hilal çifti ise "Çıldır gölü güzel ve anlamlı bir yer. Nikahımızı da burda yaptık ki bizim için daha unutulmaz olsun. Böyle bir etkinlikte yer aldığımız için nikahımız daha iyi oldu. Çok mutlu olduk" dedi. Nikah sonrası Kırgız sporcuların sergilediği Gökbörü oyunu nefesleri kesti. At üzerinde kuzu postunu almaya çalışan atlılar zaman zaman düştüler. Ayrıca buz üstünde atlı kızak, dört nal, rahvan/yorga, cirit kategorilerinde yarışmalar düzenlendi. Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklar yarışı sırasında atlı kızaktan düşen kızak sürücüsü atların iplerini bırakmayarak kızağın arkasından sürüklenerek gitmesi izleyen tarafından korkuyla izlendi. Programda Gürcistan'dan sporcuların katıldığı yarışmalarda Kafkas halk oyunları, karda güreş, buz pateni gösterileri ile aşıklar şöleni gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. FOTOĞRAFLI