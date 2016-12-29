Mutlu YUCA / BOLU, () - BOLU Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, donan göl de karla kaplandı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk etkili oldu. Son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Göl çevresinde bulunan piknik masaları, iskeleler kara gömüldü. Gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava nedeniyle otellerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Göl de tamamen donarken, üzeri karla kaplandı. Tatilciler, soğuk havaya rağmen göl etrafında kar üzerinde yürüyüşe çıkıp faytonlarla tur attı. Tatilciler, Abant manzarasında bol bol fotoğraf çekti.
(Görüntülü Haber) Donan Abant Gölü karla kaplandı
Mutlu YUCA / BOLU, () - BOLU Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, donan göl de karla kaplandı. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk etkili oldu. Son yağan kar...
29 Aralık 2016 Perşembe 16:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.