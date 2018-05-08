(Görüntülü Haber) Domuz sürüsü yazlık site yakınına indi

HATAY'ın İskenderun ilçesi Pirinçlik Mahallesi'ndeki yazlık site yakınlarına dün akşam saatlerinde domuz sürüsü indi. İskenderun'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Pirinçlik Mahallesi'ndeki Yalı Kent Tatil Sitesi yakınındaki domuz sürüsünü görenler şoke oldu. Bölgede ilk kez görülen domuz sürüsü, bir süre sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Domuz sürüsü, bölge sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.