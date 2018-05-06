KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yağan yağmur, sokak ve caddeleri göle dönüştürdü. Domaniç'te, sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları ile kaplanan çevre yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Polis ekipleri, çevre yolunu bir süre araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden araç trafiğine açıldı. Domaniç Belediyesi ekipleri, yollarda oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışma yaptı, sularda arıza yapan araçlar da belediyeye ait kepçelerle çekildi.
(Görüntülü Haber) Domaniç'te yağmur trafiği felç etti
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yağan yağmur, sokak ve caddeleri göle dönüştürdü. Domaniç'te, sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur suları ile kaplanan çevre yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Polis ekipleri, çevre yolunu...
06 Mayıs 2018 Pazar 22:28
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