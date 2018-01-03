Tolga YANIK KONYA )KONYA'da bir minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşması bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Merkez Meram ilçesinde Uzunharmanlar, Toki ve Gödene seferini yapan bir yolcu minibüs şoförü, dün akşam saatlerinde seyir halindeyken cep telefonu ile mesajlaştı. Yolcularında bulunduğu minibüste, sürücünün bir eliyle direksiyonu tutması, diğer eliylede mesajlaşması bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Sürücünün bir yandan da sigara içtiği görüldü.
(Görüntülü Haber) Dolmuş şoförü direksiyon başında mesajlaştı
Tolga YANIK KONYA )KONYA'da bir minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşması bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Merkez Meram ilçesinde Uzunharmanlar, Toki ve Gödene seferini yapan bir yolcu...
03 Ocak 2018 Çarşamba 15:40
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