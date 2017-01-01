Özgür ALTUNCU -İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katılıyor.
(Görüntülü Haber) Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'ndeki güvenlik toplantısı başladı
Özgür ALTUNCU -İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım başkanlığında Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı...
01 Ocak 2017 Pazar 12:57
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