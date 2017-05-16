(Görüntülü Haber) Dokuma kültürü canlansın diye evlenen çiftlere yüzde 40 indirime gitti

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (ANKARA)) DÜĞÜN sezonunun başlaması ile birlikte alışveriş telaşı başlarken, Ankara'da birçok mağaza, gelin ve damat adaylarına cazip fiyatlar uygulayıp, yeni ev kuracak çiftlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Ankara'da Antik halı müzayedeleri ile ön plana çıkan Aydın Halıcılık sahibi Mehmet Aydın'ın yeni evlenecek çiftlere evlenme cüzdanlarını göstermeleri halinde etiket fiyatı üzerinden antika halı ve kilimlerde yüzde 40 indirim uygulayacağını açıklarken gelin ve damatların da ilgi odağı oldu. Tunalı Hilmi Caddesi üzerindeki bir stüdyoya düğün fotoğrafı çektirmek için gelen Asuman Kırbaş ve Demir Özmen, 30 yıldır antika el dokuması halı ve kilim satan bir mağazanın yeni evlenen çiftlerin evlendiklerine dair evlilik cüzdanlarını göstermeleri halinde yüzde 40 indirim uyguladığını öğrendi. Düğün fotoğrafı çektirdikten sonra antika halı ve kilim satan mağazayı ziyaret eden çiftler, asırlar önce el emeği ve göz nuru ile dokunan Türk, İran, ve Afgan halılarına ilgi gösterdiler. Damat emir Özmen, "Yaşadığımız evde ailemizin yerde serili tüm halı ve kilimleri dokuma tezgahlarında dokunmuştu. Otomasyona geçişle bu kültürümüz yok olma aşamasına geldi. Evde dokunan halı ve kilimler ev ekonomisine katkı sağlar. O dönemin kültürünü bir sanat eseri olarak desenlerine renk renk aktarırlardı" dedi. Aydın Halıcılık sahibi Mehmet Aydın ise 30 yıldır dokuma kültürümüzü gözler önüne sermeye çalıştığını belirtti. Aydın, "El dokuması halı ve kilimlerle dokunduğu yılların kültürünü gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Her dokumanın kendine özgü bir hikayesi var. Dokuma kültürümüz de artık yok olan meslekler arasında. Bu kültürümüzün ölmemesi için büyük çaba gösteriyoruz. Bu nedenle evleneceklere ve ev alanlara Allah yardımcı olurmuş. Biz de yeni evlenecek çiftlere evlilik cüzdanlarını göstermeleri halinde etiket fiyatı üzerinden yüzde 40 gibi indirimle yanlarında olmaya çalışacağız. Başlattığımız kampanya 1 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacak" dedi.