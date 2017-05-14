(Görüntülü Haber) Doktordan sevgilisine 'gözaltı' senaryolu evlilik teklifi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ndeki özel bir hastanede doktor 41 yaşındaki Uğur Kurt, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan sevgilisi 24 yaşındaki Ayşenur Arslan'a ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Dr. Kurt, arkadaşlarıyla hazırladığı senaryo gereği, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmak istendi. Sevgilisini polislere vermemek için direnen ve gözyaşlarına boğulan Arslan, nişan yüzüğünü gösteren Dr. Kurt'un 'Benimle evlenir misin?' demesi üzerine bu kez sevinç gözyaşları dökerek 'Evet' yanıtı verdi.



Özel hastanede görev yapan Dr. Uğur Kurt, 5 yıldır birlikte olduğu hemşire Ayşenur Arslan'ın, düğün ve nikah tarihlerini almalarına rağmen sürpriz evlenme teklifi beklediğini öğrendi. Bunun üzerine plan yapan Dr. Kurt, senaryo gereği Arslan ile birlikte restoranda yemek yedikleri sırada kendilerini sivil polis olarak tanıtan arkadaşları geldi ve onu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alacaklarını söyledi. Şoke olan Ayşenur Arslan, sevgilisinin elinden tutarak gözaltına alınmasına engel olmaya çalıştı.



Polis olduklarını söyleyen arkadaşlarının koluna girerek restorandan çıkardığı Dr. Uğur Kurt'a ekip otosuna bindirilmek istendiği sırada kelepçe takılacağını gören Ayşenur Arslan, "Ya neden kelepçe takıyorsunuz. Aşkım sen neden böyle duruyorsun" diyerek tepki gösterdi. Dr. Uğur Kurt ise oyunu daha fazla uzatmayarak elinde sakladığı nişan yüzüğü ile Ayşenur Arslan' a evlenme teklifinde bulundu. Teklifin hemen ardından patlayan konfeti ve şampanya ile evlilik teklifi olduğunu anlayan Ayşegül Arslan, sevgilisine sarılarak sevinç gözyaşları döktü.



Hemşire Ayşenur Kurt, sevgilisinin sürpriz bir evlenme teklifi istediğini arkadaşlarından duyunca böyle bir evlenme teklifi hazırladığını şöyle anlattı:



"Biz aslında düğünü falan planlamıştık ama, düğünü planlamamıza rağmen böyle bir şey isteyince ben önce saçma olduğunu düşündüm. İlle de böyle sürpriz bir şey istediğini duydum. Sen misin bunu isteyen dedim. Böyle bir intikam oldu. Arkadaşlarla güzel bir plan yaptık."



Ayşenur Arslan ise çok korktuğunu söyleyerek, "Ben kalp krizi geçirdim" dedi. Evlilik teklifini kabul eden Ayşenur Arslan ve Uğur Kurt, içtikleri şampanyanın ardından yemeklerine kaldıkları yerden devam etti.