(Görüntülü Haber) Doğuda hububatta yüzde 75'e varan verim düşüklüğü

KARS, () - DOĞU Anadolu'nun bazı illerinde kuraklık hububatta verimin yüzde 75'lere kadar düşmesine neden oldu. Kars Ziraat Odası Bakanı Adem Ertaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2017 kredi borçlarını ertelemesini istedi. Ziraat Odası Bakanı Adem Ertaş, üreticinin hasat dönemine hayal kırıklığı ile başladığını belirtti. Kars'ta yüzde 70- 75 oranında verim düşüklüğü görüldüğünü anlatan Başkan Ertaş, ekili alanlarda incelemelerde bulundu, çiftçilerle görüştü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 2017 yılına ait kredi borçlarını ertelemesini isteyen Ertaş, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım yapması çağrısında bulundu. Kuraklığın çiftçinin belini büktüğüne dikkati çeken Adem Ertaş, şunları söyledi: "Güneydoğuda hasat bitti, Doğu Anadolu’da hasat dönemi sürüyor. Hasat edilen buğdayın başaklarına ve sapına baktığımız zaman, kuraklıktan fazla büyümediğini görüyoruz. Buğdayın 10-15 santimlik bir sap boyu var. Başakların içi dolmamış ve boş durumda. Çiftçilerimiz bu yıl bayağı bir sıkıntı yaşadı. Zaten bunun ekilmesi de biçilmesi de çok maaliyetli. Mazot fiyatı 5 TL civarında, gübre pahalı. Tarım Bakanlığı'ndan isteğimiz kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili. Zaten Toprak Mahsuleri Ofisi buğday alımı yapmıyor. Bu yüzden buğdayın kilosu 70 kuruşa kadar düştü." 'MAZOT VE GÜBRE PAHALI' Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dolaylı Köyü'nde buğday hasadı yapan Nesib Oğuşlu, kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Bu nedenle hayvanlarının kışlık ihtiyacı olan samanı Diyarbakır'dan aldıklarını belirten Nesib Oğuşlu, "Mazot ve gübre pahalı. 15 dönüm tarladan 2 ton saman çıktı. Hayvanlar kışın aç kalmasın diye Diyarbakır'dan saman aldık" dedi.